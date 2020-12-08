Судебные приставы в этом году выдали 200 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 200 тысяч человек не смогут выехать за границу из-за долгов. Запрет на выезд за пределы России им вынесли судебные приставы. По данным УФССП по Свердловской области, в этом году таких постановлений выдали на 81 тысячу больше, чем в прошлом. Общий долг составляет больше 39,5 миллиардов рублей.

- Временные ограничения на выезд применяются в отношении должников имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, - объясняют в УФССП России по Свердловской области. - Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

По данным судебных приставов, задолженность по ЖКХ составляет больше двух миллиардов рублей. Таких должников больше 4 тысяч. Также ограничены в праве выезда за границу 57 тысяч свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей. В отношении алиментщиков вынесено 19 тысяч постановлений на общую сумму долга более 4 миллиардов рублей.