Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, на ВИЗе восстановили газоснабжение после аварии. Повреждение газопровода высокого давления произошло накануне вечером напротив ТЦ «Мега». На место происшествия выезжали спасатели, скорая помощь и пожарные.

- В 23.30 на улице Металлургов, 80 аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение восстановлено, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, что из-за аварии приостанавливали работу котельной, которая обеспечивает теплоснабжение трех автосалонов и строительного гипермаркета. Жилые дома под отключение не попали.