Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли не вернувшуюся домой из школы 11-летнюю школьницу. О пропаже девочки сообщила ее мама. Женщина забила тревогу, когда дочка вовремя не пришла с уроков.

– Как было установлено, занятия закончились в районе 14.00, после чего девочка должна была сесть в автобус на остановке «Бардина» и приехать. Однако дождаться ребенка родители не смогли, а на телефонные звонки девочка не отвечала. Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Конфликтов в семье не было, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции поговорили с одноклассницами девочки и выяснили, что она гуляла с ними после школы. В это время она потеряла телефон, из-за очень расстроилась. После этого девочка сказала подружкам, что поедет домой, и они разошлись. Сразу после этого мама школьницы и сотрудник ПДН отправились в дом, где живет семья и обнаружили ребенка на последнем этаже ее же собственного подъезда. Девочка пришла туда незадолго до их прихода, но зайти в квартиру не решалась.

- Как она пояснила полицейским, опасалась, что ее будут ругать за длительное отсутствие и за потерянный телефон, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции провели с ребенком и родителями профилактическую беседу.