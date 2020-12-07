На ВИЗе произошел прорыв газовой трубы

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Вечером, 7 декабря, рядом с автоцентром по адресу улица Металлургов, 80, прямо напротив ТЦ "Мега" прорвало трубу с газом.. На место происшествия выехали спасатели, скорая помощь и пожарные. Авария произошла во время проведения земляных работ.

- Поврежден газопровод высокого давления. Участок перекрыли, место ЧП оцепили, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Из-за аварии приостановили работу котельной, она обеспечивает теплоснабжение трех автосалонов и строительного гипермаркета. Жилые дома под отключение не попали, также нет опасности для людей.