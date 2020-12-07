Борьба с пандемией внесла коррективы в бюджет города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят в 2021 году, а не в конце этого года, как предполагалось ранее. Борьба с пандемией внесла коррективы в бюджет города.

- Планировали завершить стройку в 2020 году, однако особенности бюджетного планирования и сложный год вынудили перенести работу на 2021 год, - сообщил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Предполагается, что время движения по данной ветке от Верхней Пышмы до улицы Фрезеровщиков составит 20–25 минут. Стоимость контракта на строительство линии превышает 2,2 млрд рублей.