На мусоросортировочный завод под Екатеринбургом потратят 11,7 миллиарда рублей

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Власти Свердловской области решили построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» и полигон твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта оценивают в 11,7 миллиарда рублей. Строительство запланировано на 2021 год, а должно завершиться в 2025 году.

- На мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» планируется потратить 9,11 миллиарда рублей, он сможет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год, - говорится в приказе правительства Свердловской области.

Мощность полигона для захоронения мусора оценивают в 465 тысяч тонн, на его строительство заложено 2,6 миллиарда рублей. Где конкретно будет находиться «Екатеринбург-Юг» пока не сообщается.