В больнице готовы обсудить случившееся, если родственники обратятся к руководству напрямую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В горздраве Екатеринбурга прокомментировали заявление родственников 80-летней женщины, которая находилась на лечении в ГКБ № 14. По словам пенсионерки, медбрат по имени Максим заявил о желании убить всех больных коронавирусом.

В больнице готовы обсудить случившееся, если родственники обратятся к руководству напрямую.

- По данным, поступившим в оперштаб, в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе и реанимационных. Пациенты получают необходимое лечение в полном объёме. Переводы пациентов внутри больницы, равно как и перевод на амбулаторный этап лечения, проводятся лечащим врачом по показаниям. При этом по сообщениям в СМИ о высказывании сотрудника больницы Горздравом проводится проверка. Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе департамента здравоохранения.

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