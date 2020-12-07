Фонд Ройзмана отказался праздновать свой юбилей ради новогодних подарков детям

Фото: группа "Фонд Ройзмана" в соцсетях "Вконтакте"

Фонд Ройзмана не будет отмечать свой первый юбилей. В свой пятилетний день рождения в благотворительном фонде решили отказаться от посиделок в пользу подарков для детей. В этом году мероприятия перенесли в онлайн. А сэкономленные деньги потратят на проекты.

Один из них уже запустили – недавно стартовала новогодняя акция «Включите свет!». Фонд рассказывает о мечтах своих маленьких подопечных. В октябре и ноябре ребята написали письма, где рассказывают, что бы они хотели получить в качестве подарка на Новый год. Все их просьбы публикуются на специальном одностраничном сайте – и каждый, кто видит письма, может стать Дедом Морозом и осуществить их мечту, исполнив то или иное желание.

- Идея создать новогоднюю акцию «Включите свет!» возникла у моих талантливых коллег по фонду в прошлом году. Я считаю эту идею очень удачной и символичной. Благодаря этой акции, которую провели в прошлом год, желающих исполнить заветные желания детей было так много, что подарками на Новый год были обеспечены не только дети – подопечные фонда, но и другие ребята, которые обращались к нам за помощью, - вспоминает генеральный директор благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» Светлана Косолапова.

Поучаствовать в акции можно по ссылке.

Отметим, за три года работы Фонда Ройзмана помощь получили 63 ребенка, участвующих в программе «Помощь детям». Еще 38 детей регулярно жизненно необходимые лекарственные препараты, аппараты и средства реабилитации.