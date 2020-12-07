В торговых центрах Екатеринбурга будут ставить прививки от гриппа бесплатно

Прививку от гриппа можно ставить, если у вас нет симптомов ОРВИ и вы не контактировали с больными коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга предлагают бесплатно поставить прививку от сезонного гриппа при посещении торгово-развлекательных центров. Главным условием для получения новой отечественной вакцины станет отсутствие симптомов ОРВИ и контактов с больными COVID-19.

- Горожане могут получить вакцину, если им есть 18 лет. Детям по-прежнему будут ставить прививку в поликлиниках, школах и детских садах по месту жительства, - сообщают в пресс-службе Городского центра медпрофилактики.

Появился график работы бригад, работающих в торговых центрах. Прививочная бригада ЦГКБ №24: - 8 декабря с 11:00 до 14:00 – ТЦ «Дирижабль» - 8 декабря с 12:00 до 15:00 – ТРЦ «Мегаполис» (зона кинотеатра) - 9 декабря с 11:00 до 14:00 – аутлет Brands’ Stories (микрорайон Солнечный) Прививочная бригада ЦГБ №2: - 9 декабря с 14:00 до 18:00 – ТРЦ «Радуга парк» (комната матери и ребенка у фудкорта) - 9 декабря с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 – ТЦ «Мега» (Мегаместо)

Также екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа бесплатно в поликлиниках по месту жительства, с собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.