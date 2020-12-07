На ближайшие три года бюджет Екатеринбурга будет дефицитным: цифры

В мэрии готовятся принять бюджет на будущий год. Фото: Лев Истомин

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 7 декабря на совещании с участием своих заместителей дал поручение взять под контроль исполнение ключевых муниципальных программ развития столицы Среднего Урала.

На заседании обсудили вопрос корректировки городского бюджета на 2020 год и проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. Эти вопрос 8 декабря обсудят депутат Екатеринбургской гордумы.

Каким будет бюджет Екатеринбурга на 2021 год? (проект)

2021 год

Доходы: 47,2 миллиарда рублей, расходы: 48,8 миллиарда рублей. Оценочный дефицит городской казны: 1,6 миллиарда рублей (7,1%).

2022 год

Доходы: 44,7 миллиарда рублей, расходы: 46,4 миллиарда рублей. Оценочный дефицит городской казны: 1,6 миллиарда рублей (6,8%).

2023 год

Доходы: 41,3 миллиарда рублей, расходы: 42,8 миллиарда рублей. Оценочный дефицит городской казны: 1,5 миллиарда рублей (5,9%).

На что потратят бюджет Екатеринбурга в 2021 году?

1. Образование 53,6%

2. Национальная экономика 19,7%

3. Социальная политика 7,6%

4. Общегосударственные вопросы 7,0%

5. ЖКХ 5,7%

6. Культура 2,8%

7. Физкультура и спорт 2,8%

8. Экология 0,3%

9. Национальная безопасность 0,3%

10. СМИ 0,2%