В Каменске-Уральском поезд смял «Газель»

Фото: группа вконтакте «Инцидент Каменск-Уральский»

На Синарском трубном заводе, который находится в Каменске-Уральском, пассажирская «Газель» попала под поезд. Момент столкновения записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль сдает назад и не замечает приближающийся поезд, который через несколько секунд зажимает машину между вагонами и воротами цеха.

- Водитель чудом не пострадал, в последний момент ему удалось перепрыгнуть на пассажирское сидение, - сообщают в группе «Инцидент Каменск-Уральский».

По одной из версий водитель «Газели» не увидел грузовой состав из-за «КАМАЗа», который закрыл ему обзор. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию маневровой работы и обеспечение безопасности на железнодорожных путях.