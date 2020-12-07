Екатеринбурженка завоевала семь медалей на чемпионате по плаванию и установила рекорд России

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбурженка Полина Билалова обновила рекорд России и завоевала семь медалей первенства страны. Воспитанница екатеринбургской спортивной школы «Юность» стала призером чемпионата России по плаванию, который проходил в Астрахани.

- «Золото» екатеринбурженке принесли дистанции 100 и 200 метров баттерфляем, 200 и 400 метров комплексным плаванием, 800 и 1500 метров вольным стилем, а «серебро» она завоевала на дистанции 400 метров вольным стилем, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Рекорд России ученица тренера Раисы Уразовой установила на дистанции в 1500 метров вольным стилем. В мэрии отметили, в эти же дни еще один воспитанник Раисы Уразовой - Глеб Волик завоевал «бронзовую» медаль в первенстве России по плаванию в Саранске. Призером он стал в составе команды Свердловской области в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем среди юниоров 17-18 лет.