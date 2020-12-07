Родственники узнали о смерти Ольги только через два дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Качканаре врачи местной больницы пришли брать мазок на коронавирус у 44-летней Ольги спустя неделю после того, как женщина скончалась. По информации газеты «Новый Качканар», женщина скончалась в больнице Нижнего Тагила, у нее остался 12-летний сын.

Стоит отметить, что по данным свердловского управления Роспотребнадзора, в Качканаре насчитывается 308 случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 49 009. С начала пандемии на Среднем Урале от коронавируса скончалась 1 118 человек.

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