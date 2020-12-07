Соблюдать режим самоизоляции рекомендуют свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за пандемии коронавируса еще на две недели продлили режим самоизоляции для групп риска. Он будет действовать до 21 декабря. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что соблюдать режим самоизоляции рекомендуют свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания.

В регионе также, согласно указу губернатора, продолжает действовать масочный режим. Отметим, что за сутки в Свердловской области подтвердилось еще 387 случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 49 009 человек.