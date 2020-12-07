В первую очередь власти Екатеринбурга планируют изменить нумерации маршрутов, чтобы убрать похожие номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие изменения ждут общественный транспорт города в 2021 года. Сегодня глава столицы Урала Александр Высокинский утвердил документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам.

- Актуализированный документ, рассчитанный на 2021-2023 годы, нацелен в первую очередь на поэтапное внедрение сбалансированной маршрутной сети, - рассказали в Комитете по транспорту Екатеринбурга. - Ожидается, что в результате реализации предусмотренных мероприятий повысится качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров на автобусах, трамваях и троллейбусах.

В первую очередь власти планируют изменить нумерации маршрутов, чтобы убрать похожие номера. Это касается, например, маршрутов № 54 - № 054, № 18 - № 018, № 5 - № 05 и других. Для этого, как требует законодательство, их сначала отменят, а затем откроют вновь. Всего в 2021 году муниципалитет планирует переименовать 24 маршрута общественного транспорта.

Кроме того, основываясь на данных полученных после исследования пассажиропотока, три автобусных и два троллейбусных маршрута планируется отменить насовсем. В мэрии отмечают, что их компенсируют изменениями других регулярных направлений. Так, отмена троллейбусных маршрутов № 13 и 16 будет восполнена № 33, который объединит оба маршрута. А отмена автобусов № 32 и 64 будет возмещено продлением автобуса № 24 до микрорайона Компрессорный.

По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Николая Вахлова, документ, подписанный главой города, разработан с учетом Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

- Разработанный план в числе прочего отображает наше видение дальнейшего развития улично-дорожной сети в части обособления или введения отдельных полос для общественного транспорта, - отметил он.