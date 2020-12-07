В Екатеринбурге открыли пункты приема опасных отходов

Опасные отходы можно сдать 7 и 17 декабря Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 7 декабря с 15 до 19 часов работает передвижной пункт приема опасных отходов. Сюда горожане могут сдать батарейки, ртутные термометры, ртутно-кварцевые лампы, принтеры, старые мобильные телефоны.

Также пункт приема опасных отходов будет работать 17 декабря с 8 до 12 часов. В обоих случаях мобильные пункты будут работать в Октябрьском районе Екатеринбурге по адресу: улица Луначарского, 217. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Ранее специалисты сообщали, что одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды тяжелыми металлами.