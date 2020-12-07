Екатеринбургская городская Дума из-за пандемии перенесла день приема граждан

День приема граждан в Екатеринбургской городской Думе должен был состояться 14 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская городская Дума из-за пандемии перенесла проведение общероссийского дня приема граждан. Он должен был состояться 14 декабря.

- Решение было принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, связанной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской городской Думе.

Новая дата дня приема граждан пока не известна. Он состоится, когда в городе стабилизируется эпидемиологическая ситуация. В ЕГД напомнили, что личный прием планируется проводить по предварительной записи и с соблюдением санитарных норм. Так, горожане обязательно должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. При входе в помещение всем будут измерять температуру и бесконтактно проверять документы, удостоверяющие личность.

Отметим, что прием будет проводиться только по вопросам, входящим в компетенцию Екатеринбургской городской Думы.