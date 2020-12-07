В Екатеринбурге ветеринары прививают животных и разъясняют меры профилактики африканской чумы свиней

С начала года специалисты вакцинировали свыше 700 животных против классической чумы и рожи свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после введения карантина по африканской чуме свиней ветеринары прививают животных и разъясняют меры профилактики заболевания. В том числе работа ведется в Екатеринбурге.

- В Екатеринбурге на сегодня эпизоотическая ситуация остается спокойной. Специалисты государственной ветеринарной службы проводят разъяснительную работу с владельцами свиноферм и подсобных хозяйств, раздают памятки и листовки, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По данным городской администрации, с начала года специалисты вакцинировали свыше 700 животных против классической чумы и рожи свиней.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел карантин после того как в Нижнем Тагиле в цехе переработки и продажи мяса зафиксировали очаг африканской чумы, которой заболели свиньи. Глава региона также запретил отгрузку продукции с предприятия и посещение объекта посторонними людьми.

Цех оборудуют специальными дезинфекционными барьерами, мясную продукцию изымут, а зараженное мясо будет уничтожено.Также всех свиней в радиусе пяти километров от зараженного источника перечитают и поставят на учет. Ежедневно животных будут осматривать ветеринары.

Отметим, что африканская чума смертельно опасна для свиней, кабанов, но для людей не представляет никакой опасности. После снятия карантина животных на прежнем месте можно разводить только спустя год.