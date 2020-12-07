Контрабанда сильнодействующих веществ относится к категории тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Мало кто знает, что за покупку обычных анаболиков можно оказаться фигурантом уголовного дела. Часто россияне покупают препараты по наращиванию мышечной массы или для похудения через страны СНГ, но уже после доставки товара на таможню РФ возникают проблемы.

- Контрабанда сильнодействующих веществ относится к категории тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей или ограничением свободы, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района.

В 2018 году прокуратурой Орджоникидзевского района с обвинительным заключением направлено в суд 2 уголовных дела, в 2019 – 1 уголовное дело. При заказе препаратов стоит помнить, что сильнодействующие вещества можно хранить лишь при наличии рецепта врача.