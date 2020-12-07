Сколько уральцы задолжали за услуги ЖКХ и как договориться с судебными приставами о рассрочке: отвечает эксперт

Многие на Урале откладывают коммунальные платежи из-за снижения доходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области действует мораторий на начисление пеней на коммунальные долги. Как складывается ситуация с долгами за услуги ЖКХ на Среднем Урале, можно ли договориться с судебными приставами о рассрочке по выплате задолженности? Об этом в эфире телеканала ОТВ рассказала начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.

- Какую сумму уральцы накопили по долгам за услуги ЖКХ?

- За 10 месяцев 2020 года у нас на исполнении находилось более 284 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. Общая сумма задолженности составила чуть больше 7 миллиардов рублей ( 7 011 863 000 рублей).

Ситуация по сравнению с 2019 годом примерно на том же уровне. К нам поступило 132 тысячи исполнительных документов на 2,7 миллиарда рублей. В прошлом год все на 6 тысяч документов меньше. Сумма задолженности снизилась на порядка 400 миллионов рублей.

- Как взыскиваете долги в период пандемии?

- Уведомляем в электронном виде. Если вовремя задолженность не гасится, производим списывание со счетов доходов должников. Ограничиваем выезд за пределы страны.

На сегодняшний день на законодательном уровне принято решение об «исполнительных каникулах». Поэтому судебный пристав в адрес к должнику с целью описи и ареста имущества не выходит. Вместе с тем, пристав может выйти с соблюдением всех норм безопасности и установить: проживает или нет должник по данному адресу.

- Что делать, если действительно упали доходы? Можно ли договориться о рассрочке погашения долгов за услуги ЖКХ?

- Рассрочка действует в отношении физического лица только по исполнительным документам о взыскании кредитных платежей. Распространяется она на пенсионеров. Они должны иметь единственный источник дохода в виде пенсии. И в их собственности должно быть единственное жилье.

Что касается снижения размера удержания из дохода. Конечно, можно обратиться к судебному приставу по месту нахождения исполнительного документа. Обратиться с заявлением (ходатайством), приложить документы, подтверждающие реальное снижение доходов. Нужно доказать, что в случае удержания средств должник остается без средств к существованию. Такие ходатайства в каждом случае рассматриваются индивидуально.

В этом случае можно рассчитывать на снижение размера удержания зарплаты. Арест имущества может быть произведен при долге на сумму от 3 тысяч рублей.

Срок добровольного исполнения судебного решения: пять рабочих дней. Ограничение выезда за пределы страны – при сумме долга от 10 тысяч рублей.