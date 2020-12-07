Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на треть с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

В январе – ноябре 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 371,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 33,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 185,2 тыс. ДФЭ (+6,2%), в экспортном – 185,9 тыс. ДФЭ (перевозки выросли в 1,8 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 38,2% и составило 281,7 тыс. ДФЭ (перевезено 5,1 млн тонн грузов, +31,4%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 35,4 тыс. ДФЭ (-13,7% к уровню 11 месяцев 2019 года);

- черные металлы – 16,9 тыс. (+32,4%);

- лесные грузы –27,7 тыс. (+7,8%);

- бумага – 24,6 тыс. (-3,1%);

- цветные металлы – 19,4 тыс. (+19,4%);

- химикаты и сода – 130,9 тыс. (перевозки выросли в 2,3 раза);

- строительные грузы – 3,9 тыс. (-0,2%);

- огнеупоры – 4,9 тыс. (-15,5%);

- метизы – 4,8 тыс. (-13,5%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – ноябре 2020 года было перевезено более 5,2 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,5 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).