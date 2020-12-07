Лишились больше 900 тысяч: двое екатеринбужцев взяли кредиты и перевели все деньги мошенникам

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое екатеринбужцев отдали телефонным мошенникам больше 900 тысяч рублей. Причем в обоих случаях злоумышленники убедили собеседников взять кредиты. Так, в отделении полиции обратилась 25-летнняя девушка, лишившаяся 460 тысяч рублей. Екатеринбурженка рассказала, что третьего декабря раздался звонок от неизвестного, который под видом сотрудника финансовой организации сообщил о хакерской атаке на ее банковский счет.

- Собеседник сообщил, что женщине необходимо явиться в отделение банка и забрать одобренный на ее имя кредит, в противном случае деньги будут похищены, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Доверчивая горожанка по указанию звонившего через банкомат перевела наличные на киви кошелек аферистов.

Во втором случае мошенники обманули 30-летнего мужчину. Он обратился в отделение полиции, сообщив, что отдал неизвестным 445 тысяч. Мужчине позвонили с номера, начинающегося на «499» и выдав себя за сотрудников службы безопасности банка сообщили, что кто-то совершает махинации с его аккаунтом в онлайн приложении.Злоумышленники убедили мужчину, что для того, чтобы защитить деньги нужно оформить заявку на кредит и перевести все деньги на «защищенный» счет.

- Мужчина согласился и, следуя указаниям звонивших, через приложение оформил кредит, снял в банке деньги и через терминал перевел на счет карты, номер которой ему продиктовали лжебанкиры, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и разыскивают неизвестных, зарабатывающих на доверчивых горожан.