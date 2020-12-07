Проекты уральских волонтеров отметили на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские волонтеры вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Всего были отмечены четыре проекта из нашего региона. Имена победителей были объявлены на онлайн-марафоне, посвященном Дню добровольца. Рассказываем, какие проекты свердловских волонтеров признали лучшими.

«Вещь добра»

Этот проект единственный в Екатеринбурге, занимающийся переработкой текстиля. За год его существования было собрано 89 тонн одежды: 30 тонн уже переработано, 26 тонн было передано нуждающимся. Создатель проекта екатеринбуржец Денис Лекомцев стал победителем конкурса в номинации «Вокруг меня».

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Проект занял второе место в номинации «Вокруг меня». Он был запущен 15-летней школьницей Софьей Мясниковой из поселка Зайково в 2017 году. Проект направлен на то, чтобы уменьшить объем отходов и увеличить сортировку и переработку вторсырья. Для этого команда из 24 волонтеров проводит акции по сбору макулатуры и пластика, мастер-классы по использованию вторсырья, природоохранные мероприятия по очистке и озеленению. В мероприятиях проекта уже приняли участие 5 тысяч человек из 12 населнных пунктов.

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Результат этого проекта - 30 документальных фильмов, способствующих развитию и мотивации детей и подростков. Продюсер – Татьяна Третьякова из Екатеринбурга заняла в конкурсе третье место в номинации «Говорит волонтер».

«Дари добро, Лесной»

Этот проект Марата Шарафисламова из Свердловской области занял четвертое место в номинации «Помощь животным». Волонтеры проекта кормят, выгуливают, пристраивают в добрые руки и стерилизуют животных, которым некому помочь. Изначальной целью проекта было создать новую дрессировочно-выгулочную площадку, базу бездомных животных.

Но Марату удалось собрать больше 40 добровольцев, которые сделали намного больше: построили мини-гостиницу в Лесном с 50 вольерами для животных и раздали 2,2 тысячи питомцев в добрые руки. Сейчас волонтеры не только проводят уроки добра в своем городе, но и помогают жителям ближайших муниципалитетов.

Всего в финал всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» вышли 210 проектов. Общий грантовый фонд конкурса, который разделили между собой победители, составляет 90 миллионов рублей.