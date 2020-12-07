В Нижнем Тагиле до пятницы продлили предупреждение о смоге

Нижний Тагил до 11 декабря накрыл смог. Фото: Лев Истомин

Уральские синоптики продлили до 20 часов 11 декабря предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

По данным информационного портала TagilCity.ru, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле был зафиксированы 1, 3 и 4 декабря 2020 года.

Чаще всего загрязнения в воздухе наблюдаются в районе Вагонки и железнодорожного вокзала.