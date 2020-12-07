Фото: группа ВКонтакте "Это Серов, детка"

В нескольких городах Свердловской области сегодня ночью прошел ледяной дождь. Так, например, осадки превратили в каток улицы в Серове.

- Зима залила в городе каток. Сейчас идет дождь, на улицу только на коньках. Уважаемые серовчане, будьте аккуратнее и пешком, и на машинах, - рассказывает один из подписчиков группы ВКонтакте «Это Серов, детка».

Также заметили дождь в Нижнем Тагиле, Верхотурье, Кушве, Лесном, Алапаевске, Верхней Синячихе, Восточном, Красноуральске и Нижней Туре.

Фото: группа ВКонтакте "Это Серов, детка"

В Уралгидрометцентре «КП-Екатеринбург» рассказали, что дождь прошел в некоторых городах региона из-за плюсовых температур.

– На крайнем севере во вчерашние сутки температура воздуха повышалась до положительных значений – до плюс трех градусов. Какие-то очень слабые моросящие осадки в виде мокрого снежка с моросью могли быть, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, что в регион пришел устойчивый антициклон, поэтому ждать резких перепадов температуры не стоит. По словам, Галины Шепоренко, в ближайшие дни погода не изменится. Температура будет в пределах минус 10 градусов днем, и минус 15 градусов ночью. Также не стоит ждать снега.