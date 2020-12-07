В Екатеринбурге автомобиль отбросило на пешеходов

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Polo столкнулся с Hyundai Solaris на повороте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в прошедшую субботу на Малышева 140,б столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило на стоящих на светофоре пешеходов. Серьезные травмы получила девушка, также стоявшая на тротуаре в момент аварии.

- В 20:40 произошло столкновение двух машин с последующим наездом на пешехода. Водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по Малышева со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Коминтерна при повороте налево на зеленый сигнал светофора на перекрестке Малышева - Софьи Ковалевкой допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

30-летнюю девушку с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого колена и гематомой теменной области госпитализировали в больницу.

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