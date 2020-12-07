Оба водителя в больнице: под Нижним Тагилом столкнулись две иномарки

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 155 километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил-Серов» в субботу около шести часов вечера произошло жесткое лобовое столкновение двух иномарок. По данным областной госавтонспекции, предварительно установлено, что 33-летняя женщина за рулем Hyundai Matrix не справилась с управлением и вылетела в лоб встречному автомобилю Chevrolet, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Как сообщают в группе ВКонтакте [НТ] Нижний Тагил, пострадавших в лобовом столкновении людей извлекали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмент. Оба водителя были госпитализированы в больницу. Женщина с перелом ребер и голеностопа справа, мужчина с перелом бедер и левого предплечья.

- На месте ДТП сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств, опрошены очевидцы. Водители освидетельствованы на состояние опьянения, трезвы. По факту ДТП ведется дознание, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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