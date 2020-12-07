В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировали 60 человек

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в одном из подъездов пятиэтажного дома на улице Фурманова. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 60 человек, в том числе 10 детей. Кроме того звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасены шесть человек.

- В 03:36 поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров повреждены внутренняя отделка, входная группа подъезда на первом этаже муниципального пяти этажного жилого дома, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. С огнем пожарные справились за 11 минут. В 04:55 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.