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Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели 17 802 исследования проб на коронавирус

Также за сутки Covid-19 обнаружили у 389 человек
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Также за сутки Covid-19 обнаружили у 389 человек.

Также за сутки Covid-19 обнаружили у 389 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки провели 17 802 исследования проб на коронавирус. Анализ брали у людей, который имеют показания для тестирования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным ведомства, обследовали 16 883 человека.

- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 890 899. Обследовано всего 2 732 184 человека, - рассказали в оперштабе.

По последним данным, 6 декабря в Свердловской области было подтверждено 389 человек с коронавирусом.

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