Также за сутки Covid-19 обнаружили у 389 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки провели 17 802 исследования проб на коронавирус. Анализ брали у людей, который имеют показания для тестирования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным ведомства, обследовали 16 883 человека.

- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 890 899. Обследовано всего 2 732 184 человека, - рассказали в оперштабе.

По последним данным, 6 декабря в Свердловской области было подтверждено 389 человек с коронавирусом.