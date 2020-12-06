Четырехмесячному Мише Бахтину, которому нужен самый дорогой укол в мире, собрали 1,3 миллиона за три дня

Мише Бахтину четыре месяца. Фото: предоставлено Дмитрием Бахтиным.

Ребенку из Екатеринбурга, которому необходим самый дорогой укол в мире, собрали 1 миллион 321 тысячу рублей за три дня. У четырехмесячного Миши Бахтина спинальная мышечная атрофия. Чтобы малыш мог жить полноценной жизнью, ему необходим препарат Zolgensma. Его стоимость 2 300 000 долларов.

Препарат Zolgensma ставится один раз в жизни. Ребенку с СМА необходимо поставить укол, пока он не набрал вес больше 20 килограммов. Zolgensma остановит болезнь.

Родители мальчика Дмитрий и Яна Бахтины открыли сбор средств, неравнодушные люди уже помогли собрать больше 61 миллиона рублей. Яна и Дмитрий надеться найти недостающие деньги до Нового года, до этого времени цена на препарат фиксированная и не зависит от курса долларов.

Если вы хотите помочь Мише Бахтину, сделать это можно по ссылке.