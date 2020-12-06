В Свердловской области ищут 43-летнего мужчину, который пропал две недели назад

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили розыск пропавшего мужчины в Свердловской области. 43-летний Николай Шевченко исчез в поселке Шабровский. Последний раз он выходил на связь 22 ноября.

Его приметы:

Рост: 180 см.,

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: голубые,

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Был одет в черную удлиненную куртку, джинсы, коричневые зимние ботинки, коричневую вязаную шапку.

Если вы знаете о местонахождении Николая Шевченко, позвоните волонтерам по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.