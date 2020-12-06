Фото: пресс-служба "Екатерининской ассамблеи"

В Екатеринбурге за полмиллиона рублей продали банку маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по фирменному рецепту. Лот разыграли на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи».

- Вместе с угощением актриса передает рецепт своего фирменного блюда. Начальная цена – 2000 у.е. И он достается за 7000 у.е. генеральному директору ООО «Малышева-73» Игорю Заводовскому, - рассказали в пресс-службе аукциона.

Напомним, благотворительный аукцион «Екатерининской ассамблеи» проходит каждый год. В общей сложности в этом году удралось собрать 64 миллиона 640 тысяч рублей. Собранные деньги направят на три проекта: на ремонт медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната, создание инклюзивного комплекса в поселке Верх-Нейвинский, а также на центр нутритивной поддержки (специальное питание) в отделении паллиативной помощи ОДКБ.