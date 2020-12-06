«"Зенит" нас раздавил»: главный тренер ФК «Урал» прокомментировал поражение команды

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Урал"

Главный тренер ФК «Урал» прокомментировал поражение команды в последнем матче против «Зенита». Игра прошла 5 декабря и уральцы проиграли со счетом 5:1. Матч состоялся на арене соперников в Санкт-Петербурге.

- К сожалению, и счет, и качество игры меня не устраивают, особенно в обороне. Такое болезненное поражение. Готовились немножко к другому, но «Зенит» нас раздавил. Мы оказались не готовы к такой борьбе, к таким единоборствам, к таким уровням скоростей. Конечно, болезненное поражение, - сказал после игры Юрий Матвеев, главный тренер «Урала».

Напомним, единственный гол за «Урал» забил Артем Шаболин. В ходе игры хет-трик удалось оформить «зенитовцам» Сердару Азмуну. Также мяч в ворота соперников забросили Артем Дзюба и Дуглас Сантос.