В Екатеринбурге нашли таксиста, который пропал месяц назад

Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге завершили поиски таксиста, который пропал почти месяц назад. Речь о Иване Кобякова. В розыск 45-летнего мужчину объявил его отец. Сын выходил на связь 7 ноября, но видели его последний раз 12 ноября. С тех пор пропавший не объявлялся.

Ориентировки с пропавшим Иваном Кобяковым распространяли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Екатеринбурге. 5 декабря они объявили, что поиски мужчины прекращены.

- Найден, жив, - сообщили волонтеры в соцсети «Вконтакте».