Под Екатеринбургом пройдут экстремальные гонки на снегоходах

Фото: ural-snowmobile.com

Под Екатеринбургом пройдет снегоходный марафон «Путь Вогула». Соревнования начнутся 29 января 2021 года. Протяженность трассы, которую должны преодолеть участники, 470 километров.

«Путь Вогула» — самый длинный и протяжённый марафон на снегоходах. Задача участников проехать весь маршрут на снегоходах по пересеченной местности. По пути преграды в виде снега, холода, плохой видимости.

Участвуют команды от 5 до 12 человек, а также и для двух человек на двух снегоходах или двух сноубайках.

Подробности участия можно узнать на сайте «Путь Вогула».