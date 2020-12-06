В Екатеринбурге пропал 27-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропал 27-летний Алексей Драндин. Поиски объявили волонтеры «Лиза Алерт». В ориентировке говорится, что мужчина ушел из дома 29 ноября и с тех пор на связь не выходил.

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка.

В день пропажи Алексей Драндин был одет в темно-синий пуховик, черные брюки, светло-серую рубашку, пестрый джемпер и черные ботинки.

Если вы знаете о местоположении пропавшего, звоните волонтерам «Лиза Алерт» по номеру телефона: +7-950-639-66-66 Анастасия (Напка) или в полицию.