В Свердловской области 15 человек скончались от коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 48 622 случая Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 15 человек скончались от «ковида» за последние сутки в Свердловской области. Эти данные передает региональный оперативный штаб. По данным ведомства, всего от коронавируса погибло 1 105 человек.

Сейчас 630 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии. 328 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ. Также за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 389 случаев Covid-19.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 48 622, - сообщили в оперштабе региона.

Кроме того, из больниц выписали 396 человек и число вылечившихся от коронавируса достигло 40 870.