«Они одумались»: Роман Постовалов рассказал, что просят жены артистов «Уральских пельменей» у Деда Мороза

Фото: Instagram Романа Постовалова

Артист «Уральских пельменей» Роман Постовалов признался, о чем просят жены юмористов у Деда Мороза. По словам участника шоу, их вторые половинки загадывали, чтобы мужья были почаще дома. Кстати, желания сбылись.

- Дорогой Дедушка Мороз, сегодня день писем тебе! Наши жёны в прошлом году просили, чтобы мы чаще были дома... Они одумались, просят вернуть нас на работы!!! На подольше и побольше!!! Лично сам ничего не прошу в Новом году, сюрпризов хватило и в прошлом, - пишет Роман Постовалов на своей странице в Instagram.

Отметим, из-за пандемии коронавируса концерты артистов были приостановлены с апреля до августа. В том числе гастроли прекратили «Уральские пельмени». В интервью «Комсомольской правде» Роман Постовалов признавался, что тот даже готов идти работать на завод, если карантин затянется надолго.