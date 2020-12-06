На трассе в Свердловской области из-за пьяного водителя пострадал 3-летний малыш

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

На трассе в Свердловской области авария с тремя автомобилями и пострадавшим. ДТП случилось на 9-ом километре автодороги «Первоуральск-Шаля» накануне вечером 5 декабря. По данным ГИБДД региона виновник аварии был пьян.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта», 1962 года рождения, ехал из поселка Билимбай. Внезапно машину повело и она столкнулось со встречным ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. После столкновения «пятнашку» выкинуло в кювет, а «Ладу Гранту» отбросило во встречный «Форд фокус».

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины «Форд Фокус» мальчик 2017 г.р. Благодаря тому, что трёхлетний малыш находился в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребёнка, серьёзных травм удалось избежать. С резаной раной лица ребёнок доставлен в ГБ № 1 г. Первоуральска. Остальные участники происшествия не пострадали, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

58-летний виновник ДТП отказался пояснять что-либо сотрудникам полиции. Во время проверки выяснилось, что мужчина пьян, при освидетельствовании в выдыхаемом воздухе результат показал 0,594 мл/л.