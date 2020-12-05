«Восемь человек у нас отболело»: Уралочка-НТМК сыграла первый матч после карантина по коронавирусу и проиграла

Некоторые из игроков лишь позавчера смогли вернуться к тренировкам. Фото: Волейбольный Клуб Уралочка-НТМК

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» впервые после карантина из-за коронавируса провела встречу. В рамках 14-го тура Чемпионата России Суперлиги Париматч наши волейболистки играли с командой из Липецка. К сожалению, вынужденное 14-дневное бездействие из-за коронавируса сыграло свою роль. «Уралочка-НТМК» проиграла со счетом 1:3.

- Так же потерей для клуба стала травма Ксении Парубец, полученная на тренировке. Обязанности капитана в матче с «Липецком» исполняла нападающая Ксения Смирнова, - отмечают в пресс-службе Волейбольного Клуба «Уралочка-НТМК». - Возможно, именно отсутствие игровой практики и потеря одного из ключевых игроков команды повлияли на результат встречи.

Старший тренер клуба Михаил Карполь в свою очередь отметил, что в команде переболели восемь человек. Причем две девушки из тех, что играли сегодня, смогли вернуться к тренировкам лишь позавчера.

- Это будет долго, сложно, но, я считаю, что к концу сезона, мы наиграем свой стиль игры уже с этими девочками и все будет хорошо, - сказал Михаил Карполь.