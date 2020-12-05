Футбольный клуб «Урал» проиграл «Зениту» со счетом 5:1

Всю игру екатеринбургские футболисты создавали опасные моменты, но сумели забить лишь один мяч. Фото: пресс-службе ФК «Урал».

Плохие новости для уральских любителей футбола. Наша команда «Урал» сегодня в Санкт-Петербурге встречалась с «Зенитом». Это был матч 17 тура Тинькофф РПЛ. И закончился он сокрушительным поражением для екатеринбуржцев. Счет 5:1 в пользу «Зенита».

- Два гола питерцы забили с пенальти, - отмечают в пресс-службе ФК «Урал». - Хет-триком отметился Сердар Азмун. Гол за нашу команду забил вышедший на замену Артем Шаболин. В голевой атаке удачно в отборе сыграл Эрик Бикфалви, который затем выполнил точный навес на Шаболина. Артем головой отправил мяч в пустые ворота. Так он забил свой первый гол за основной состав «шмелей».

Всю игру «Урал» создавал опасные моменты, но выравнять счет все же не удалось. В первом тайме, например, наши попали в штангу, а во втором в перекладину.