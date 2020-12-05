В Верхней Салде пожарные спасли из горящего дома шесть человек

Работы на месте пожара сотрудники МЧС завершили к половине девятого вечера. Фото: Олег УКЛАДОВ

В половине восьмого часа вечера в Верхней Салде загорелся двухэтажный дом. Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. К месту происшествия приехали две пожарные машины и 15 сотрудников МЧС. К этому моменту дым из квартиры проник в подъезд.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью маски самоспасатель спасены шесть человек, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет.

В 19.39 открытое горение было ликвидировано. Работы на месте ЧП пожарные прекратили в 20.29.