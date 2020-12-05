В Екатеринбурге прекратили поиски трех детей, сбежавших из центра для реабилитации

Дети живы и здоровы. Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Свердловской области

В среду вечером из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Екатеринбурге самовольно ушли трое детей — две девочки 13 и 11 лет, а также 11-летний мальчик. Все прошедшие дни было не известно, где они находятся. Лишь сегодня, 5 декабря, в ходе широкомасштабных поисков, которыми занимались сотрудники полиции вместе с волонтерами, детей нашли.

- Сообщение об обнаружении детей поступило в дежурную часть отдела полиции №6 в 16.40, а фактически нашли их в 16.05, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Одна из поисковых групп из числа сотрудников полиции и волонтеров патрулировала жилой сектор в районе улицы Новгородцевой, это в микрорайоне ЖБИ. Сыщики увидели ребят, когда они выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек.

Дети живы и здоровы и все это время находились дома у одной из девочек. Мать же не стала сообщать об этом в полицию. Ранее ее лишили родительских прав за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Всего в поисках детей участвовало больше 600 сотрудников полиции. Детей отвезли в отделение полиции, где угостили чаем и печеньем. После этого их доставили в Следственный комитет.

- В настоящее время с ними работают следователи. Выясняется, не совершалось ли в отношении детей каких-либо противоправных действий во время их отсутствия в социально-реабилитационном центре, - объясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Символично, что обнаружение пропавших детей произошло в отмечаемый сегодня в России День волонтера.