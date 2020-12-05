Из горящего пятиэтажного дома в Екатеринбурге эвакуировались 20 человек

На месте ЧП работали три пожарные машины и 10 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В начале пятого часа дня в переулке Курьинском в Екатеринбурге начался пожар. Загорелись вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 20 человек из них 2 ребенка, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - При пожаре пострадал один человек - госпитализирован в медучреждение.

Он отравился продуктами горения. Всего на месте ЧП работали три пожарные машины и 10 сотрудников МЧС. Огонь был потушен в 16.25, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершился в 17.04.