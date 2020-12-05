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Общество

После того, как метель помешала взлететь вертолету, Уральская транспортная прокуратура решила проверить, не нарушены ли права пассажиров

На его борту было 19 человек
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Метель помешала взлететь вертолету.

Метель помешала взлететь вертолету.

Фото: Дмитрий БРУШКО

Сегодня, 5 декабря, в аэропорту Нового Уренгоя был задержан вылет вертолетного рейса. Причиной тому стали неблагоприятные метеоусловия - метель по трассе следования воздушного судна. В связи с этим сотрудники Уральской транспортной прокуратуры организовали проверку.

- Представителем авиакомпании организованы услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав потребителей.

На борту было 19 человек. Вертолет должен был лететь в село Красноселькуп, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Вылет перенесли на 6 декабря.