Пожарные потушили ангар с топливом в Среднеуральске

К месту ЧП прибыло девять пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня, 5 декабря, в Среднеуральске загорелся стальной ангар с топливом и машиной. К месту ЧП выезжали девять пожарных машин, а тушение осложнялось тем, что рядом с пожаром не было источников воды. За нею пришлось ездить за два километра - к ближайшему гидранту.

- В 13.41 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров, в 14.04 ликвидировать открытое горение, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

После этого пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Никто из людей не пострадал.