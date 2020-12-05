В Екатеринбурге женщина дважды за один день была обманута телефонными мошенниками на 250 тысяч

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Они похитили у нее около 250 тысяч рублей. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, женщине позвонила на ее сотовый номер некая девушка и представилась сотрудницей крупного банка.

- Она сказала ей, что кто-то пытается снять с ее счета деньги, - уточняет источник. - Она попросила продиктовать ей номер банковской карты женщины, а также все цифры с нее.

Женщина добровольно назвала все цифры, а также коды, которые приходили ей после этого в сообщениях. Сразу же за этим ей вдруг стали приходить другие смс-ки о списании денег с ее счета. Она поняла, что столкнулась с мошенниками и бросила трубку.

Однако на этом мошенники не успокоились. Они позвонили женщине уже с другого номера и опять представились сотрудниками банка, правда уже другого, и опять сказали, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов. И по их просьбе она вновь продиктовала данные другой своей банковской карты. И снова ей стали приходить смс-ки о списании. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы.