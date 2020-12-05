К месту происшествия выезжали пожарные: в Невьянске из вагона-цистерны вытекло дизельное топливо

Архивный снимок. Фото: Никита ПОЛЬКО

Нижнетагильская транспортная прокуратура разбирается, из-за чего в пятницу, 4 декабря, протекла вагон-цистерна, наполненная дизельным топливом. Случилось это на 7 сортировочном пути станции Невьянск Свердловской железной дороги.

- Во время стоянки грузового состава из вагона-цистерны произошла течь дизельного топлива в месте крышки сливного люка, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. При осмотре установлено, что течь устранена, путь не поврежден, пострадавших и задержки поездов нет.

Также к месту происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части. Но их помощь не понадобилась, так как угрозы возгорания в тот момент не было.

- По поручению Уральского транспортного прокурора Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства при перевозки опасных грузов, - добавляют в ведомстве.