«Чем они занимались, девушки эти?»: родители супруги «Уктусского стрелка» выступили в его защиту

За двойное убийство Александрова пожизненно лишили свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексея Александрова, который также известен, как «Уктусский стрелок» в конце сентября приговорили к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в 2018 году. Когда Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова вечером ели пиццу на склоне горы Уктус, Александров хладнокровно расстрелял их.

Ксения погибла сразу, а за жизнь Натальи врачи безрезультатно боролись еще неделю. После оглашения приговора Александров подал апелляционную жалобу. Кроме того, родители его жены накануне высказались в его защиту. В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» они выдвинули версию, что преступника нужно было искать среди знакомых убитых девушек.

- Поведение не соответствует статусу — банковские работники с юридическим образованием в кустах сидят, едят пиццу! Да они бы где-то сидели в клубе, - сказали в эфире телепрограммы родители жены Александрова. - Я думаю, они обеспечены были достаточно хорошо! И решили они, когда дождик был… Дочь у меня посмотрела по погоде: в этот день темнота, дождь, и в лесу на горе отдыхать, чаек попить! Ну, какая это радость?! Я не знаю может быть они кого-то ждали. Изначально, может быть, даже следствие неправильно пошло. Чем они занимались, девушки эти? Если папа одной из них сказал, что угрожали, были конфликты на работе — конфликты криминальные!

Сам Александров работал инженером на местном предприятии. По данным следствия, к убийству он готовился тщательно. За пять лет он изучил строение винтовок и способы их модификации, а чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения. Ксению и Наталью он не знал. Просто хотел кого-нибудь убить. Якобы это была своеобразная месть за обиды, которые ему наносили другие люди в детстве и юношестве.