«Лезла в личную жизнь»: на Урале мужчина зарезал ножом собственную мать

Суд признал мужчину виновным в убийстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя приговором суда лишили свободы на 9 лет и 9 месяцев. Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание ему назначили за убийство собственной матери. Так, по данным Свердловского областного суда, преступление он совершил в течение 2-3 января этого года. Как выяснилось в ходе заседания, причиной убийства стал нелестный отзыв матери о его бывшей сожительнице.

- Свидетель Е. пояснила, что проживала с ним и его матерью в одной квартире до декабря 2019 года, - уточняют в суде. - Его матери не нравилось, что она проживает с ее сыном и после неоднократных конфликтов, инициатором которых была его мать, она съехала.

2 января мужчина написал смс-сообщение о том, что его матери плохо, а 4 января он сообщил бывшей сожительнице о том, что зарезал свою мать, так как она снова говорила плохо о ней. Тело после убийства он завернул в черные мешки и убрал в ванную. А окровавленный кухонный нож он помыл и убрал в стол. Свой поступок обвиняемый объяснял тем, что мать ему надоела своими советами, в том числе и в личной жизни. Вину на суде он признал, но после вынесения приговора заявил, что наказание ему назначили слишком суровое.